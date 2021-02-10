Kaçak avcılar kaya kartalını kanadından vurdu

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir kaya kartalı yaralı bulundu.

Oltu Halitpaşa Mahallesi Sitere boğazında yürüyüş yapan arkadaşlar Batuhan Başar (16), Baran Akyüz (17) ve Ömer Aslan (16) Sitare boğazında rastladıkları yaralı kartalı yetkililere teslim etmek için 3 kilometre kucaklarında taşıdı. Üç arkadaş Milli Parklar görevlilerine ulaşamayınca gazetecilere ulaşıp yaralı kartalı tedavi ettirmek için uğraştıklarını öyledi. Yaralı kartalın aç ve susuz olduğunu gören Beycan Onat, elleriyle kartalı besledi. Daha sonra yaralı kartal Oltu’da veteriner hekim Selim Çelik’e götürülerek kırık kanadına geçici pansuman yapıldı.

Yaralı kartalı bulan Batuhan Başar, “Biz bu yaralı hayvanımızı Halitpaşa Mahallesi Sitare boğazında bulduk. İnsani görevimizi yapmak için bu yaralı hayvanı yetkililere ulaştırmak istiyoruz” dedi.

Veteriner Hekim Selim Çelik ise “Duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kartalı kliniğimize getirdiler. Geçici bir tedavi uygulayıp yarın da Milli Parklar görevlilerine teslim edeceğiz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Yaralı kartal, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.