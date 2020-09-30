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Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapıldı

30 Eylül 2020 09:11

Bursa’da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan iki kişiden biri yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Enes D ve Akın Ç, 2.Aydınlık sokak üzerinde elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi.Akın Ç, burada kabloları keserken akıma kapıldı.

Gelen sağlık ekibi Akın Ç’ye yapılan müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Araştırma Hastahanesine kaldırıldı. Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile makas bulan polis ekipleri, Enes D, ise polis merkezine götürüldü.

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