T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kabin de işe yaramadı; İETT şoförünü darp ettiler!

22 Ekim 2016 00:44

İstanbul Anadolu yakasında hizmet veren Çamlık-Ayrılık Çeşme hattında şoför ve yolcular arasında kavga yaşandı. Şoförlerin güvenliği için sık sık gündeme gelen şoför kabini bu kez işe yaramadı, darp edilen şoförün kolu kırıldı. İddiaya göre, Taşdelen mevkinde 4 kişi durak haricinde otobüse binmek istedi. Şoförün durmaması üzerine koşarak araca yetişen saldırganlar önce şoförle atışmaya başladı. Kabin kamerasına yansıyan görüntülere göre, yolcu önce kafasını kabinin içine doğru uzattı. Tartışmanın alevlenmesi ile saldırganlar kabinin kapısını açarak şoförü darp etti. Vatandaşların araya girmesiyle olay yatıştırılırken, şoförün telefon ettiği görüldü. Kolu kırılan şoför saldırganlardan şikâyetçi oldu.

ETİKETLER

iettşofördarp

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ocak 2020

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın: Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım; o dönemki bütün bir kültür çok güzel

Kartopu oynarken yanan çocuklara doku nakli yapılacak

Konya'da alışveriş merkezi açılışında izdiham

Bayrampaşa'da bıçaklı saldırgan polis kurşunuyla öldürüldü

Cemevi önergesini reddeden AKP'li Tevfik Göksu, seçim öncesi Alevilere verdiği cemevi sözünü tutmamış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24