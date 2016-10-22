Kabin de işe yaramadı; İETT şoförünü darp ettiler!

İstanbul Anadolu yakasında hizmet veren Çamlık-Ayrılık Çeşme hattında şoför ve yolcular arasında kavga yaşandı. Şoförlerin güvenliği için sık sık gündeme gelen şoför kabini bu kez işe yaramadı, darp edilen şoförün kolu kırıldı. İddiaya göre, Taşdelen mevkinde 4 kişi durak haricinde otobüse binmek istedi. Şoförün durmaması üzerine koşarak araca yetişen saldırganlar önce şoförle atışmaya başladı. Kabin kamerasına yansıyan görüntülere göre, yolcu önce kafasını kabinin içine doğru uzattı. Tartışmanın alevlenmesi ile saldırganlar kabinin kapısını açarak şoförü darp etti. Vatandaşların araya girmesiyle olay yatıştırılırken, şoförün telefon ettiği görüldü. Kolu kırılan şoför saldırganlardan şikâyetçi oldu.