Kabil'de kadınlar sokağa çıktı: Taliban bizi evde tutamazsın

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından halkta büyük bir endişe ve korku hâkimken, bir grup kadın Taliban’a karşı protesto düzenledi. Herat’tan sonra Kabil’de toplanan 50 Afgan kadın, pankartlar açıp sloganlar atarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü. Saçlarının yarısını dışarda bırakan eşarplar takan, boyunlarına mor şallar bağlayan makyajlı, güneş gözlüklü Afgan kadınlar, ellerinde ise güller taşıdı. Önleri demir bariyerlerle kesilen kadınlara, Taliban’ın ağır silahlı özel birliği ‘Bedri 313’ güçleri müdahale etti. Kendilerine silah doğrultulan kadınlar, “Korkmuyoruz” diyerek karşı koydu.

Hürriyet'te yer alan habere göre yola demir bariyer koyan Taliban, kadınlardan yürüyüşünü sonlandırmasını istedi. Saray önüne çelenk bırakmak istediklerini söyleyen kadınların yürüyüşe devam etmek istemesi üzerine ise önleri demir bariyerle kapatıldı. Kadınlarla Taliban askeri yetkilileri arasında tartışmalar devam ederken, Taliban’ın ağır silahlı özel birliği ‘Bedri 313’ ekipleri geldi.

Bedri 313 ekipleri, kadınlara silah doğrulttu, göz yaşartıcı gaz bombası attı, ardından bazı kadınlara kırbaçlarla vurmaya başladı. Etrafta toplananlara da şiddet uygulayan Taliban, kadınları takip eden uluslararası medya mensubu gazetecilere de müdahale edip kısa süreliğine gözaltında tuttu. Kendilerine ağır silahların namluları çevrilen kadınlar, “Korkmuyoruz” diyerek haykırdı. Müdahalenin ardında kadınlar, Saray’a çelenk bırakamadan dağıldı.