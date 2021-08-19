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Kabil'de CNN ekibine saldırı anları böyle görüntülendi

Taliban militanları önce CNN ekibini tehdit etti, daha sonra şiddet uygulamaya çalıştı

19 Ağustos 2021 13:23

CNN Internatıonal muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, Afganistan'ın başkentindeki Kabil Havalimanı'na gitmeye çalışırken saldırıya uğradı. Taliban militanları önce CNN ekibini tehdit etti, daha sonra şiddet uygulamaya çalıştı.

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