Kabil'de CNN ekibine saldırı anları böyle görüntülendi

CNN Internatıonal Muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, günlerdir Kabil sokaklarından canlı yayın yapıyor. Ancak Kabil Havalimanı'na giden yolda haber yapmak istediklerinde Taliban militanları tarafından yolları kesildi. Bisiklet kilidini elinde taşıyan bir militan, CNN muhabirinin üzerine yürüdü. CNN ekibini fark eden Afgan siviller, havalimanına nasıl girebileceklerini sormak için etraflarında toplandı. Bunu gören Taliban militanları ise gazetecileri tehdit etti. Daha önce Clarissa Ward'un üzerine yürüyen militan, bu sefer tüfeğinin emniyetini açarak sivillere korku yaşattı. Gerilimin tavan yaptığı noktada ise iki Taliban militanı, CNN ekibinin prodüktörüne tüfeklerinin dipçikleri ile vurmaya çalıştı.
Kaynak: CNN Türk