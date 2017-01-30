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Kâbe'de referandum duası: Kâfirlere karşı, 'evet' diyoruz Ya Rabbi!

30 Ocak 2017 15:11

Umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunanlara "referandum" duası yaptırıldı. Duayı yaptıran kişi, "Kâfirlere karşı, evet diyoruz Ya Rabbi" dedi. Odatv'de yer alan habere göre, Düzceli Umreciler Kâbe'de referandum duası yaptı. Duada Allah yolunda olmak için 'evet' dedikleri söylendi. Duada ayrıca 'güçlü lider' vurgusu da yapıldı. Din Görevlisi Nezih Bakkaloğlu'nun Kâbe'nin dibinde, Umre vazifesine katılanlara okuduğu dua şöyle: "Güçlü bir ülke için, güçlü bir Türkiye için, güçlü bir İslam alemi için evet diyoruz Ya Rabbi. Varız diyoruz Ya Rabbi. Kafirlere PKK’ya karşı evet diyoruz Ya Rabbi... FETO’culara karşı evet diyoruz Ya Rabbi. Allah’ım senin yolunda olmaya evet diyoruz. Güçlü bir ülke için, güçlü bir lider için evet diyoruz Allah'ım."

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UmrekabereferandumduakafirevetDüzceNezih BakkaloğluPKKFETÖ

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