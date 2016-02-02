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Kâbe'de miting görüntüleri; Davutoğlu, tezahürat yapan Türkleri balkondan selamladı

02 Şubat 2016 15:51

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan’a yaptığı resmi ziyarette umre de yaptı. Önceki gün Cuma namazını da Mescid-i Haram’da kılan Davutoğlu için Kâbe kapıları Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz’in izniyle açıldı. Davutoğlu Umre ziyaretinde balkondan kendisi için tezahürat yapan Türk vatandaşlarını selamladı. Vatandaşlar da tekbir getirerek Davutoğlu’na karşılık verdi. Bazı vatandaşları ise “Burası siyasi arena değil, mukaddes bir ortam” diyerek tepkilerini dile getirdi. Davutoğlu’nun bu görüntüleri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

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