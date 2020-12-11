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Kaan Sekban'ın 'salgın döneminde yöneticiler' ile ilgili videosu viral oldu: 'Maske, mesafe, hijyen, mesai'

Sekban, bazı yöneticilerin çalışma koşullarına karşı tutumlarını esprili bir dille anlattı

11 Aralık 2020 14:42

T24 Haber Merkezi

Komedyen Kaan Sekban Twitter hesabından paylaştığı video ile pandemi günlerinde bir iş yerinde  yöneticiyi canlandırarak bu pozisyondaki bazı kişilerin çalışma koşullarına karşı tutumlarını esprili bir dille anlattı.

Videoda bir iş yerinde yönetici rolünde olan Sekban, "Satış stratejileriyle ilgili toplantıyı saat 17.30'da yaparız" diyor. Videoda çalışan rolünde olan kişi de "Ama Kaan Bey 'Saat 16.00'dan sonra çalışılmayacak' dedi yetkililer" deyince Sekban, "O 4'ten sonrası için Meltem, 5'ten, 6'dan sonrası için bir şey demiyorlar" yanıtını veriyor ve "Lütfen detay düşünün" ifadesini kullanıyor. 

Videoda "En güvenli yer iş yeri" diyen Sekban "Sağlık Bakanlığı'na da yazacağım, "Covid-19 önlemleri revize edilmeli, 'Maske, mesafe, hijyen, mesai" görüşünü dile getiriyor. 

Sekban'ın videosu sosyal medyada viral oldu. İşte kullanıcıların paylaşımlarından bazıları; 

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