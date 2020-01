Justim Timberlake'in Branch’ı seslendirdiği Trolls'un ilk fragmanı yayınlandı

4 Kasım’da vizyona girecek olan Troll’s animasyon filminin ilk fragmanı yayımlandı. 3D animasyon tekniği ile çekilen komedi filmi Troll’s, ülkemizde de beğeni toplayan Thomas Dam'ın ürettiği ‘Troll’ bebeklerden esinlenilerek hazırlandı. Yapımcılığını DreamWorks Animation’ın üstlendiği animasyon filminde 9 Grammy ve 4 Emmy ödülü sahibi Justin Timberlake (The Social Network) trollerden Branch’ı seslendiriyor. Seslendirme ekibinde ayrıca, Oscar adaylığı bulunan Anna Kendrick (Pitch Perfect, Up in the Air), James Corden’ın (Into the Woods), Russell Brand (Get Him to the Greek), Gwen Stefani (The Aviator), Youtube’un Vloggerlarından GloZell Green, Kunal Nayyar, komedyen Ron Funches (Undateable), Meg DeAngelis ve İsveçli elektropopçu Icona Pop’tan (Caroline Hjelt and Aino Jawo) yer alıyor. Animasyonun yönetmenliğini ise Mike Mitchell’ın (Shrek Forever After) yapıyor.