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Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor

Jülide Kural ve Ömer Şişman, Devran için çalışmalara başladı. Oyun, 11 Ocak'ta sahnede

06 Ocak 2020 15:32

Sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin, HDP eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabını sahneye taşıyor.  Kural ve Şahin’e sahnede Talat Yeşil ve Cemal Özkan enstrümanlarıyla eşlik edecek. Tiyatro, 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Kenter Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Bianet’ten Evrim Kepenek’in aktardığı habere göre, sanatçı Jülide Kural prova arasında okuma tiyatrosuna dair şu bilgileri paylaştı:

“Demirtaş’ın ilk kitabı Seher çıktığında onu okuma tiyatrosu yapmak istedim ancak kendi kişisel ertelemelerim nedeniyle yapamadım.”

"Dayanışmamı sanatla yapabilirdim"

Siyasetçi Gültan Kışanak’ın kitabını da sahneye taşıdıklarını anlatan Kural, benzer dönemlerde Demirtaş’ın Devran kitabı okurla buluşunca, okuma tiyatrosunu bu kez Devran’la gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti. Demritaş’ın özellikle sağlık sorunları nedeniyle moral desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Kural, “Bir sanatçı olarak dayanışmamı da ancak yine sanatla yapabilirdim. Sonuçta biz sahneden dayanışmamızı göstereceğiz. Belki Selahattin Demirtaş’ın da o akşama özel bir mesajını paylaşabiliriz. Ona buradan sevgilerimizi, dayanışma duygularımızı paylaşacağız” dedi.

HDP yönetiminden Jülide Kural'a destek 

HDP İstanbul İl Örgütü de okuma tiyatrosu için Kural’a destek oldu. Ayrıca Başak Demirtaş’ın da desteği olduğunu söyleyen Kural, “Bu sadece bir parti meselesi değil. Ben bir sanatçıyım. Tavırları olan bir sanatçı olarak bunun bir dayanışma alanı olmasını istiyorum. En çok ihtiyacımız olan şey dayanışma, demokrasi, barış. Böylesi bir dönemde yan yana olmanın, şarkılar söyleyerek, bir arada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Demokrasi için direnmeye hep birlikte devam edeceğiz. Seyirciye çağrımız da bu yönde.

Herkesin kendi payına düşen görevleri olduğunu düşünüyorum. Benim kalbim, vicdanım da bu şekilde mesleğimle oluyor. Bunu da uzun uzun konuşmaktan yana değil de edebiyattan, sanattan söz ederek olsun istiyorum. İlk fikrim oluştuğunda Demirtaş’a yazdığımda çok mutlu oldu ve heyecanlandı. Başak hanım da sürekli arıyor ve destek oluyor. Yani içeride dışarıda nerede olursak olalım direnmeye devam diyorum” diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Kural sözlerini “İki oyuncunun beş hikâyeyi seyirciye buluşturacağı okuma tiyatrosunda zaman zaman Selahattin Demirtaş’ın sazı ile söylediği türküleri ve yine kamuoyuna gönderdiği mesajları kendi sesinden de duyabileceğiz” diyerek bitirdi.

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