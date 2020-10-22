Jülide Ateş gözyaşlarını tutamadı; "Bu kalbime çok ama çok dokundu"

T24 Haber Merkezi

Haber Global'de yayınlanan '40' programının sunucusu Jülide Ateş, gözyaşlarını tutamadı. Bu haftaki programda oyuncu Hande Ataizi'ni konuk eden Ateş'in programın tanıtımında ağladığı görülüyor.

Tanıtıma göre, konuk Hande Ataizi'ne "24 saatlik evlilik nasıl bir duyguydu?", "Hande Ataizi'nin tercihi genç erkekler mi?", "Hiç psikolojik destek gördün mü?", "Hande Ataizi kariyer basamaklarında hiç tacize uğradı mı?" gibi sorular yöneltildi.

Tanıtımın sonunda ise sunucu Jülide Ateş'in ağlayarak "Bu benim kalbime çok ama çok dokundu" diyor.

Jülide Ateş'in Instagram hesabından tanıtımını paylaştığı program, bugün 20.30'da Haber Global'de...