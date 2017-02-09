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'John Wick 2' vizyona girdi; işte fragmanı

09 Şubat 2017 21:17

David Leitch ile Chad Stahelski'nin yönettiği ve Keanu Reeves, Laurance Fishburne, Bridget Moynahan, John Leguizamo ile Ruby Rose'un oynadığı "John Wick 2" izleyici ile buluşacak. Eleştirmenlerce, 2014 yılının başarılı aksiyon filmlerinden biri olarak gösterilen John Wick'in devam filmi, emeklilik günlerinden geri dönmek zorunda kalan John Wick'in zorlu görevine odaklanıyor. İlk filmde intikam hırsıyla yanıp tutuşan John Wick, emekli olmuş ve tetikçilikten uzak bir hayat kurmuştur. Fakat karanlıklar arkasında işlerini yürüten suikastçı birliğinin tehdidi nedeniyle Wick işine geri dönmek zorunda kalır ve bir anda dünyanın sayılı tetikçilerini karşısında bulur.

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