John Legend ve Chrissy Teigen’e Gaziantep’ten baklava gitti

Grammy Ödüllü John Legend ve eşi Amerikalı model Chrissy Teigen'in baklava aşkı son buldu ve çifte Gaziantep'ten tepsi tepsi baklava gitti.

Yaklaşık iki hafta önce, Instagram’da gezinirken, Gaziantep’teki bir baklavacının hesabına denk gelen Chrissy Teigen, kendini baklavaların görsel şölenine kaptırmış ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Saatlerdir bu Instagram hesabındayım. Bir daha asla baklava yapmam. Yapabileceğim her şey buna saygısızlık olur” demişti.

Teigen dün Instagram hesabından bir paylaşım daha yaptı ve eşi John Legend’in büyük keyifle baklava yerken ki görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Gaziantep’ten gönderilen baklavaları yayınlayan Teigen baklavacıya teşekkür ettikten sonra “Hergün videolarınızı izliyorum” dedi.