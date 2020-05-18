Jim Carrey'nin ABD Başkanı Trump konuşurken verdiği tepki gündem oldu

Komedyen ve aktör Jim Carrey, ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde gündeme getirdiği ve eski Başkan Barack Obama’yla ilgili ‘Obamagate’ açıklamalarına ilginç bir cevap verdi.

Carrey, Donald Trump’ın yaptığı konuşma sırasında önce videonun önünde görünüyor. Sonra öksürüyor ve burnunu sildiği mendille Trump’ın yüzünü kapatıyor.

Carrey Tweet’inde ”Obamagate? Yo’mamagate!” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Barack Obama’nın kendisine karşı bir “darbe” planladığı söyleyerek komplo teorisini destekleyen “Obamagate” ifadesini kullanıyor. Fakat Trump’ın Obama’ya yönelik suçlamalarının içeriğinin ne olduğu ise tam olarak henüz bilinmiyor.