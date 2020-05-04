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Jennifer Lopez ve Shakira Super Bowl gösterisine böyle hazırlanmış

04 Mayıs 2020 11:53

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Shakira ile Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk mücadelesinin (Super Bowl) devre arasındaki gösterilerine hazırlık provasının kamera arkası görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan Super Bowl için 2 Şubat’ta Shakira ile sahneye çıkan Jennifer Lopez, Miami’de düzenlenen etkinliğin sahne arkası görüntüleriyle nostalji yaptı.

“Super Bolw’dan bu yana 3 ay geçtiğine inanamıyorum” diyen Lopez, o günden sonra çok şey olduğunu belirterek, dansçılarla birlikte prova yaparken çekilen sahne arkası görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

 

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