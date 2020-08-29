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Japonya'da uçan otomobilin ilk test sürüşü başarılı oldu

Uçan otomobilin 2023 yılına kadar günlük hayatta kullanılacak bir ürün haline gelmesi planlanıyor

29 Ağustos 2020 15:34

Japonya'da uçan arabanın yolculu deneme uçuşu yapıldı. Aracın yerden 1-2 metre yükseldiği ve ağla kaplı bir alanda 4 dakika boyunca havada kaldı.

"Japon SkyDrive" adlı şirket de dünya genelindeki "uçan otomobil" projelerinin yürütücülerinden biri oldu. Cuma günü basına açık yapılan test sürüşünde, pervaneli tek sürücülü uçan araba, yerden yaklaşık 2 metre havalanarak 4 dakika boyunca havada dolaştı. SD-03 adı verilen uçan arabanın elektrikle çalıştığı ifade edildi.

Uçan araba projesinin sahibi SkyDrive girişimine başkanlık eden Tomohiro Fukuzawa basına yaptığı açıklamada, uçan arabanın 2023 yılına kadar günlük hayatta kullanılacak bir ürün haline gelmesini umduğunu söyledi.

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