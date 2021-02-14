T24 LogoT24 Logo
Haberler

Japonya'daki depremde 124 kişi yaralandı, 900 bin ev elektriksiz kaldı

14 Şubat 2021 10:06

Japonya'yı vuran 7.3 büyüklüğündeki depremde en az 124 kişinin yaralandığı açıklandı. Deprem sonucu 900 bin hane elektriksiz kalırken, bazı tren seferleri askıya alındı. Can kaybının ise yaşanmadığı bildirildi.

Dün Japonya’yı vuran 7.3 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Merkez üssü Fukushima eyaleti olan ve yerel saatle 23.07'de meydana gelen deprem nedeniyle çoğu Fukushima ve Miyagi eyaletlerinde olmak üzere 124 kişinin yaralandığı bildirildi. Bazı bölgelerde küçük çaplı yangınlara da neden olan depremin ardından 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintisi yaşanırken, Fukushima eyaletinde kesinti yaşanan evlerin büyük bir çoğunluğunda sabah saatleri itibariyle yeniden elektrik sağlandığı açıklandı.

Öte yandan, Fukushima'da kurulan 64 tahliye merkezine 200 kişinin sığındığı öğrenildi. Thoku ve Yamagata hızlı tren hatlarındaki bazı seferler de geçici olarak askıya alındı.

Can kaybı yaşanmadı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada hükümetin çok sayıda yaralanma vakasına dair bilgi aldığını, can kaybının ise yaşanmadığını söyledi. Tsunami riskinin oluşmadığını kaydeden Suga, nükleer santrallerin işleyişine dair herhangi bir sorunun da rapor edilmediğini ifade etti. Joban Otoyolu'nda meydana gelen heyelan ve farklı bölgelerdeki su kesintileri hakkında bilgilendirildiklerini belirten Suga, Fukushima ve Miyagi'de çıkan yangınların ise söndürüldüğü bilgisini paylaştı. Suga, felaketle başa çıkmak için gereken her türlü adımın atılması talimatı verdiğini de sözlerine ekledi.

Ciddi hasar yok

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise, bu sabah itibariyle ciddi bir hasarın doğrulanmadığını açıkladı. Hükümetin bilgi toplamak üzere ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyonu sürdürdüğünü aktaran Kishi, afet yardım misyonu kapsamında Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) desteğinin istenmesi halinde bakanlığın derhal harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti.

2011 depreminin artçısı olabilir

Merkez üssü Fukushima olan dünkü sarsıntı akıllara daha önce aynı bölgede nükleer faciaya neden olan 9 büyüklüğündeki Thoku depremini getirirken, Japonya Meteoroloji Ajansı son sarsıntının 2011'de bölgeyi vuran büyük depremin artçı şoku olabileceğini açıkladı. Uzmanlar, önümüzdeki bir haftalık süreç içerisinde 6 ve üzeri şiddette sarsıntıların yaşanabileceği konusunda uyardı.

Birçok eyalette hissedildi

Japonya’da dün gece yerel saatle 23.07'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntının merkez üssünün Fukushima eyaleti olduğu açıklanmıştı. Yerin 55 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen depremin, ülkenin 7 aşamalı derecelendirme ölçeğinde 6. seviyeyi ifade ettiği kaydedilmişti. Fukushima'nın yanı sıra Miyagi, Tochigi, İwate ve Yamagata eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı Tokyo ve çevre eyaletlerinde de kısa süreli paniğe neden olmuş, birçok ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana gelmişti.

japonyadepremhasarfukushima

Diğer Videolar

Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

Lille ve Burak Yılmaz, PSG galibiyeti ve liderliği böyle kutladı

Akşener Hâkkari'de: Karpuz gibi ikiye bölündük, seçmen velinimet olmaktan çıktı

Alparslan Türkeş'in Fethullah Gülen hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

İstanbul'da 'Yeşil Yarı Maraton': N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Fenerbahçe'den, takım otobüsüne silahlı saldırının yıl dönümünde video: "Aydınlanmayan gün"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal milletvekillerine verdiği brifingde “Kamuoyundan...

Askeri üniforması üzerinde, sarık ve cüppe ile fotoğrafları ortaya çıkan...

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu...

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu: Babam kalp ve göğüs...

Avrasya'nın son seçim anketinde AKP ve MHP'nin oyları yüzde 50'nin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24