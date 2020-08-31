Japonya’da tayfun alarmı: 250'den fazla uçuş iptal edildi

Japonya'nın Okinawa Adası'nda gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen Maysak Tayfunu nedeniyle 250'yi aşkın uçuş iptal edildi. Riskli bölgelerdeki yaklaşık 270 bin kişiye "tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı.

Japonya'nın Okinawa Adası'nda gece saatleri itibariyle etkisini göstermesi beklenen Maysak Tayfunu, yerel yetkilileri harekete geçirdi. Şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve yoğun yağışa neden olacağı öngörülen tayfun nedeniyle Okinawa ve Uruma şehirlerinde yaşayan yaklaşık 270 bin kişiye "tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı. Tayfun riski nedeniyle 250'den fazla uçuş iptal edilirken, Naha Havalimanı'ndaki terminal binaları yerel saatle 18.00'den yarın öğle saatlerine kadar hizmete ara verdi.

Validen çağrı

Okinawa Valisi Denny Tamaki riskli bölgelerdeki sakinlere seslenerek tehlikeli durumlarda güvenli bölgelere sığınma çağrısında bulundu. Vali Tamaki, "Yalnızca yerel sığınma evlerine değil, tanıdıklarınızın güvenlik sağlayabilecek evlerine de sığının" ifadelerini kullandı.