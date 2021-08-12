T24 LogoT24 Logo
Haberler

Japonya’da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü

12 Ağustos 2021 10:51

Japonya'nın Aomori eyaletindeki bir limandan karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü.

Japonya'nın Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe Limanı'nda karaya oturan bir yük gemisinin ortadan ikiye bölündüğü bildirildi. Dün liman açıklarında karaya oturan Panama bandralı Crimson Polaris adlı geminin saplandığı deniz tabanından kurtulmayı başarsa da kaza ardından gövdesinde oluşan çatlak nedeniyle parçalandığı ve arka kısmının gövdeden ayrılarak sürüklendiği kaydedildi. 39 bin 910 tonluk geminin bir Japon şirketi tarafından işletildiği öğrenilirken, 21 Çinli ve Filipinli mürettebatın Japon Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı açıklandı. Sahil güvenlik güçleri geminin yakıt sızdırdığını ve sızıntının gemi çevresinde 5 kilometre çapındaki alana yayıldığını doğrularken, kopan kısmının diğer gemilere çarpmasın önlemek için güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

japonyakaraya oturdugemiikiye bölündü

Diğer Videolar

Yük gemisi balık havuzuna girdi, bir milyon balık denize kaçtı

CHP'li Başarır: AKP İlçe Başkan Yardımcısı ve sekreterinin hakaretlerine dayanamayan polis intihar etti

Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti viral oldu; "Hah deli hah sığamadın deliğe"

CHP'li Bayır, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar'ı istifaya davet etti: Babasının çiftliği gibi yönetiyor

Zabıtayı görünce sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü; "Senin yüzünden geldi"

İBB: İstanbul'u turlayan köpek BOJİ'nin bakımını yaptık, GPS taktık, artık nerede ne yapıyor biliyoruz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24