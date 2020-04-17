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Japonya'da bir perakende mağazasında yaşanan 'maske izdihamı' böyle görüntülendi

17 Nisan 2020 14:07

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 190 kişinin hayatını kaybettiği ve salgınla mücadele kapsamında OHAL ilan edilen Japonya'da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı.

ABD merkezli toptan satış mağazası Costco'nun Japonya'nın Chiba şehrinde yer alan Makuhari deposunda dün (16 Nisan) maskelerin yer aldığı reyonda izdiham yaşandı.

Onlarca insanın kolilerden kutu kutu maske aldığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

Japonya'da şu ana kadar, 9 bini aşkın yeni tip Koronavirüs vakası bulunuyor. 

 

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