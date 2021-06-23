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Japonya'da 15 yaşındaki 'Şin Şin' isimli panda ikiz doğurdu

2 yavrunun cinsiyetleri ve isimleri açıklanmadı

23 Haziran 2021 19:23

Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan panda, ikiz bebek doğurdu. 

Japonya'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 15 yaşındaki  dev panda Shin Shin, ikiz doğurdu. 

Bugün 01.03 ve 02.32'de doğan 2 yavrunun cinsiyetleri ve isimleri açıklanmadı. Biri 124 gram ağırlığında olan yavruların diğerinin ağırlığı hakkında bilgi verilmezken, yeni doğan pandaların yetişkin bir insan eli büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Yeni doğan yavruların ne zaman hayvanseverlerin karşısına çıkacağı ise bilinmiyor.

3 Temmuz 2005'te Çin'in Wolong kentindeki Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nde doğan Shin Shin, 10 yıl önce Ueno Hayvanat Bahçesi'ne getirilmişti. Shin Shin, erkek partneri Ri Ri ile birlikte Haziran 2017'de Xiang Xiang adlı bir dişi panda doğurmuştu. 

Kaynak: İHA

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