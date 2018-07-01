Japon roket kalkıştan dört saniye sonra infilak etti

Japonya'da özel bir şirket tarafından geliştirilen roket kalkıştan hemen sonra infilak etti. Düşük maliyetli uzay taşımacılığı hizmeti vermek için çalışmalar yapan Interstellar Technologies şirketinin Japonya'nın Hokkaido bölgesinde Cumartesi günü yaptığı deneme uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı. 10 metre uzunluğundaki roketin motorları kalkış yaptıktan yaklaşık 4 saniye sonra arıza vererek durdu ve yere çakılan uzay aracı şiddetli bir patlamayla parçalandı. Roketin ethanol ve sıvı oksijenle dolu olması patlamanın şiddetini daha da arttırdı. Kazadaki herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Şirketin başkanı Takahiro Inagawa başarısızlık nedeniyle özür dilerken sorunun nereden kaynaklandığını araştırdıklarını belirterek ilerde daha iyi sonuçlar elde etme sözü verdi. Start-up teknoloji şirketi Interstellar'ın Temmuz 2017'de fırlattığı ilk roket yerden 10 kilometre kadar yükseldikten sonra infilak etmişti. Kaynak: (euronews)