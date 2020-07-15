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Japon aksanlı Arapça sosyal medyanın gündeminde...

Al Arabiya'ya konuşan Japonya'nın Lübnan Büyükelçisi Takeshi Okubo'nun Japon aksanıyla Arapça konuşması sosyal medyada gündem oldu. İzleyenler videoyu alıntılayarak 'son zamanlarda gördüğüm en ilginç şey', 'harika' yorumları yaptı.

Röportajın sosyal medyada paylaşılan bölümünde ise Japonya'nın Lübnan Büyükelçisi Takeshi Okubo Al Arabiya'ya verdiği söyleşide, Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un Japon adalet sistemiyle yargılanmasını 'normal' bulduğunu söylüyor.

İşte sosyal medyada gündem olan videoyla ilgili bazı paylaşımlar;