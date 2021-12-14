T24 LogoT24 Logo
Haberler

Jandarmaya ait bot alev alev yandı; 3 asker hafif yaralandı

Bot, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü

14 Aralık 2021 15:58

Balıkesir'in Marmara İlçesi'nde Jandarma Komutanlığı'na yeni tahsis edilen bot, aynı gün yandı. Botu üreten firmanın teknik ekibinin bilgi verdiği sırada çıktığı belirtilen yangında 3 asker hafif yaralandı.

Marmara Adası Saraylar mevkisinde Jandarma Komutanlığı’na yeni tahsis edilen botta aynı gün yangın çıktı. Botu üreten teknik firmanın bilgi verdiği sırada çıkan yangında yükselen dumanlar ilçenin birçok yerinde görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Botta görevli 3 asker hafif yaralandı

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, botun itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Jandarmamıza ait bot bugün TIR ile ilçemize geldi. Vinç ile denize indirildi. Bot, bir tur attıktan sonra limanda bir anda yanmaya başladı. İhbarı alınca arkadaşlarımız hemen olay yerine gidip yanan bota müdahale etti ve söndürdü. Botta görevli 3 askerimiz hafif yaralandı. Botun, neden yandığı henüz belirlenemedi."

BalıkesirMarmarajandarmaJandarmaya ait bot alev alev yandıSüleyman Aksoy

Diğer Videolar

Kuyumcuyu dükkândan içeri girmeden böyle soydu

Karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı

Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2022

Gazeteci Mustafa Hoş: Troller, çocuğumla parka gittiğim anları bilip bana söylediler; dört dörtlük bir organize suç örgütü bu

Samsun'da Atatürk anıtı çevresinde zincir; “Atatürk anıtını koruyamıyorlarsa biz koruruz”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24