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Jandarmadan vatandaşlara uyarı: "Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın, dışarı çıkmayın"

19 Nisan 2020 16:34

Siirt'te jandarma ekipleri, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe ve köylerde devriye gezerek, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İlçe ve köylerde denetim yapan jandarma ekipleri, 65 yaş ve üstü kişilere kısıtlamayı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim ediyor. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda araçların megafonu ile “Kıymetli vatandaşlarımız Koronavirüsle mücadelemiz devam etmektedir. Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerinizde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" anonsu yaptı.

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