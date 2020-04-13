Yasak günlerinde balık tutmaya giden öğrencinin kaçış anları...

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altındaki kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan bir öğrencinin jandarmadan kaçışı kameralara böyle yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle jandarma ekipleri Pınarcık Mahallesi'ne devriye görevi yaptı. Bu esnada balık tutmak için dışarı çıkan 6. sınıf öğrencisi jandarmayı görünce evine kaçtı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri korkan çocuğun gönlünü almak aileyi ziyaret etti ve çocuğa hediye verdi.