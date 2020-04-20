Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: 'Orhan Baba evde kalın, berhudar olun diyor'

Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yeni tip Koronavirüs günlerinde vatandaşlara tedbir amaçlı 'evde kalın' çağrılarının sıklaştığı bu dönemlerde vatandaşlara 'evde kalın' mesajının verildiği Orhan Gencebay'lı bir video paylaştı.

Animasyon formatındaki videoda Orhan Gencebay, kendisine ait olan 'Ya Evde Yoksan' şarkısını söyleyerek bir ailenin evine yaklaşıyor.

Kapıyı açan aileden 'Biz hep evdeyiz Orhan Baba' sözlerini işitince Gencebay aileye 'Berhudar ol' şeklinde cevap veriyor.

Ayrıca videoda başlarda maskesiz görünen Gencebay'ın, aileyle iletişim kurarken maskeli olduğu gözleniyor.

Jandarma genel Komutanlığı videoyu #EvdeKal’ın, berhudar olun diyor. Peki ya sizler de hep evde misiniz?" notuyla paylaştı.