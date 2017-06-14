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Jandarma 178. yılını Taksim'de de kutladı

14 Haziran 2017 15:04

Jandarma Genel Komutanlığı Taksim Meydanı'nda da 178. yılını kutladı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Jandarma'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü kutlama mesajı yayınlardı. Orgeneral Güler, " 'Belirsizlik' ve 'karmaşıklık' olarak nitelendirilen günümüz güvenlik ortamındaki değişiklikler, komşu ve müttefiklerimizin yanı sıra Türkiye için de öngörülmesi güç risk ve tehditlerle mücadeleyi gerektirmektedir. Birçok tehdit ve risklerin merkezinde bulunan Türkiye'nin en büyük güvencelerinden birisi Jandarmasıdır. Mevcut ve gelecekteki tehdit ortamına uygun olarak belirlenen strateji, yeni yapılanmalar ve yürütülen projeler ile bunlara yönelik icra edilen eğitim-öğretim faaliyetleri Jandarmamızın gelecekte daha güçlü olmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Jandarma 178. yılını Taksim&#39;de de kutladı

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