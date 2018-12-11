James Wallman: Gelişmiş ülkelerde insanlar artık materyalizmden uzaklaşıyorlar, çünkü 20 çift ayakkabının onlara mutluluk vermediğini farkediyorlar

James Wallman... Uzun süre gazetecilik yapmış, birçok dergiye gelecekte kültürün nasıl değişeceği ile ilgili olarak öngörü yazıları kaleme almış bir fütürist. Wallman 2013 yılında kendi imkânlarıyla yayımladığı “Stuffocation” isimli kitabı için evine yapacağı tadilattan, iyi maaşlı işinden ve alıştığı düzeninden de vazgeçmiş. Aldığı riskin karşılığını görmüş; 2013'te kendi imkânlarıyla yayımladığı kitap 2015 yılında “Penguin” tarafından yayımlanmış ve dünyanın önde gelen “çok satanlar listelerinin” tepesinde uzun süre yer bulmuş. Wallman'ın çok satan kitabı “Stuffocation”, Doğan Kitap tarafından “İstif Çağı” adıyla Türkçe'ye çevrildi. 44 yaşındaki fütürist, kitabında toplumun materyalizmden, deneyimciliğe doğru yönelmesinden bahsediyor. Wallman'ın “deneyimcilik” dediği kavram insanların mutluluğu materyal şeyler yerine yaşadıklarında ve tecrübelerinde araması. Materyalist kültürün baskınlığı ile ihtiyacımız olandan çok daha fazla eşya satın aldığımızı belirten Wallman, bunların bize mutluluk getirmeyeceğini, gerçek mutluluk için anı ve tecrübe biriktirmemiz gerektiğini belirtiyor.