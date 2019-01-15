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Spor

James Harden durdurulamıyor!

15 Ocak 2019 15:38

Houston Rockets, ağırladığı Memphis Grizzlies'i James Harden'ın 57 sayı, 9 ribauntluk performansı sayesinde 112-94 yendi. Bu sezon 3. kez 50 sayılık performans sergileyen Harden, üst üste 17. defa 30 sayı barajını geçti. Kobe Bryant'ın 2002-03 sezonundaki 16 maçlık serisini geride bırakan Harden, Wilt Chamberlain ve Elgin Baylor'dan sonra en uzun 30 sayılık seriye sahip oyuncu oldu. 65 maçla rekorun sahibi Chamberlain, en uzun 30 sayılık seriler arasında ilk 4 sırayı elinde tutuyor. Baylor da 18 karşılaşmayla Chamberlain'i takip ediyor.

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