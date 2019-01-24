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Spor

James Harden alev aldı!

NBA'de sezonun en çok konuşulan ismi Houston Rockets'lı James Harden, harika bir hafta geçiriyor.

24 Ocak 2019 12:23

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezona sabaha karşı oynanan 10 maçla devam edildi. Gecenin yıldızı ise sezonun MVP adayı James Harden'dan geldi. Madison Square Garden'da New York Knicks'e konuk olan Houston Rockets, sahadan 114-110 galip ayrıldı. Mücadelede 40 dakika süre alan Harden, maçı 61 sayı, 15 ribaunt, 4 asist ve 5 top çalmayla tamamladı.

Harden'ın gecede kırdığı rekorlar ise şu şekilde:

* 61 sayı ile kariyer rekoru

* Houston Rockets tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu

* 2000 yılından bu yana NBA'de 60+ sayı ve 15+ ribaund barajını aşan ilk oyuncu

* NBA tarihinde bir maçta 20+ üçlük ve 20+ serbest atış deneyen ilk oyuncu

 

*Kobe Bryant'tan sonra Madison Square Garden'da en çok sayı atan oyuncu (61 atmıştı)

* Harden'ın son 5 maçtaki ortalamaları ise muazzam sevide:

- Memphis maçı: 57 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma

- Brooklyn Nets maçı: 58 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma

- LA Lakers maçı: 48 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 4 top çalma

- Phila 76ers: 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma

- NY Knicks maçı: 61 sayı, 15 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma

Harden'ın son 5 maçtaki ortalaması ise 52.2 sayı, 9.6 ribaunt, 4.2 asist ve 2.6 top çalma

ETİKETLER

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