James Bond Spectre’nin ilk fragmanı yayınlandı

Bu yılın merakla beklenen filmleri arasında yer alan Bond 24 veya tam adıyla Spectre için ilk fragman yayınlandı. Sony ve MGM işbirliğinde çekimlere başlayan film Bond’un geçmişine yolculuk yapıyor. Geçmişinden gelen şifreli bir mesajla araştırmalara başlayan Bond, bu süreçte gizli ve ölümcül bir örgütün de izlerine rastlayacaktır. Ajan M’in gizli servisi ayakta tutmak için politik güçlerle verdiği mücadele esnasında Bond da SPECTRE’nin arkasındaki sırrı çözmeye çalışacaktır. Ben Whishaw, Naomie Harris ve Ralph Fiennes gibi isimleri yeniden ve Monica Belluci ve Lea Seydoux gibi isimleri ilk kez göreceğimiz Bond Spectre, 6 Kasım 2015 tarihinde vizyona girecek. Filmi Sam Mendes yönetiyor. Ayrıca Spectre’nin iki film olarak hazırlandığının, hikayesinin bir sonraki filmde de devam edeceğini belirtelim. Film IMAX formatında da vizyona girecek.