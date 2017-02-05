T24 LogoT24 Logo
Haberler

Jackie - Fragman

05 Şubat 2017 14:58

Başkan John F. Kennedy'nin 1963'te Dallas'ta uğradığı suikast sonucu ölmesinin ardından First Lady Jacqueline Kennedy (Jackie), tüm ülkenin gözü üzerindeyken bu büyük travmayı atlatmak, kocasının tarihi mirasını yaşatmak ve çocuklarının karşısında dik bir duruş sergilemek zorundadır. Film, suikast gününü ve cenaze hazırlıklarını suikasttan bir hafta sonra Jackie'nin LIFE dergisine verdiği röportajı kaynak alarak anlatıyor. Natalie Portman'ın Jackie Kennedy'i canlandırdığı dram filminin yönetmen koltuğunda Şilili yönetmen Pablo Larrain yer alıyor. Filmin başrolündeki Portman'a Greta Gerwig, John Hurt ve Max Casella eşlik ediyor. Yapımcılığını Darren Aronofsky'nin üstlendiği filmin senaryosu ise Noah Oppenheim tarafından kaleme alındı.

ETİKETLER

JackieJacqueline KennedyNatalie Portman

Diğer Videolar

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya eyleminin 2. gününde de gözaltına alındı; haber alınamıyor

Bodrum'da ormanlar temizlendi; 65 ton atık çıktı

Mobilya sektörü 2020'ye iyimser bakıyor: Faizler ve KDV düştü, büyüme ve istihdam artacak

Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film 'Nasipse Adayız' prömiyerini Rotterdam'da yapacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24