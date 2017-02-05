Jackie - Fragman

Başkan John F. Kennedy'nin 1963'te Dallas'ta uğradığı suikast sonucu ölmesinin ardından First Lady Jacqueline Kennedy (Jackie), tüm ülkenin gözü üzerindeyken bu büyük travmayı atlatmak, kocasının tarihi mirasını yaşatmak ve çocuklarının karşısında dik bir duruş sergilemek zorundadır. Film, suikast gününü ve cenaze hazırlıklarını suikasttan bir hafta sonra Jackie'nin LIFE dergisine verdiği röportajı kaynak alarak anlatıyor. Natalie Portman'ın Jackie Kennedy'i canlandırdığı dram filminin yönetmen koltuğunda Şilili yönetmen Pablo Larrain yer alıyor. Filmin başrolündeki Portman'a Greta Gerwig, John Hurt ve Max Casella eşlik ediyor. Yapımcılığını Darren Aronofsky'nin üstlendiği filmin senaryosu ise Noah Oppenheim tarafından kaleme alındı.