İzzet Yıldızhan'dan "10. çocuğu benden yapsın" diyen Seda Akgül'e yanıt: Artık hâlim yok, tükendim

Seda Sayan, Show TV'de sunuculuğunu yaptığı "Seda Sayan'la" programında İzzet Yıldızhan'ı ağırladı. Ünlü türkücü, Seda Akgül'ün "10. çocuğu benden yapsın" şeklindeki sözleri üzerine, "Benim artık halim yok" dedi. Üç farklı kadından 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, canlı yayında bilinmeyenlerini anlattı. 54 yaşındaki türkücü, üç kadınla aynı evde yaşamadığını vurgularken, evinin kapılarını "Seda Sayan'la" programına açtı. İzzet Yıldızhan, "Hayatımda 3 kadın yok. Böyle bir hayatım yok. Çocuklarımın anneleri başımın tacıdır, onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi asil, çocuklarının başında. Hayatımda bir kadın var. Son yaptığım çocuk da ondan" ifadelerini kullandı. Seda Sayan'ın, TV8'de magazin programı sunan Seda Akgül'ün "10. çocuğu benden yapsın" şeklinde espri yaptığını iletmesi üzerine İzzet Yıldızhan, "Benim artık hâlim yok, tükendim" dedi.