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İzzet Çapa'dan Turizm Bakanı Ersoy'a 'canlı müzik' isyanı: Bu ayrımcılıktır, vebali vardır

03 Haziran 2020 13:22

İzzet Çapa, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda İstanbul'daki ünlü bir otelin yarın itibari ile canlı müziğe başlayacağını öğrendiğini belirtti. Bunun ayrımcılık olduğunu söyleyen Çapa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrı yaptı.

"Nasıl oluyor da, otelde korona bulaşmıyor, canlı müzik olabiliyor" diyen Çapa, kendisinin yaz süresince hiçbir mekanında canlı müzik yaptırmayacağını ifade ederek, " Bu işten ekmek yiyen aç parantez benim yaz süresince canlı müzik mekanım yok kapattım parantezi. Bu kadar insan işsiz kalıyor. Otellerde her şey yerli yerinde. Pardon, bu ayrımcılıktır, bu ikililiktir ve bunun bir vebali vardır. Lütfen konuya el atınız sayın bakan.' dedi. 

 

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izzet çapacanlı müziktruzim bakanıMehmet Nuri Ersoyayrımcılıktır

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