Türkiye’nin beşinci büyük gölü olarak bilinen İznik Gölü'nde endişelendiren kuraklık ortaya çıktı.

Kuraklık ve yağış azlığı sebebiyle yaklaşık 100 metre çekile İznik Gölü'nün son hali drone ile görüntülendi. Gölde meydana gelen bu kuraklık görenleri tedirgin etti.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Son 2 yıldır İznik Gölü'nde çok ciddi şekilde kuraklık ve su çekilmesi görülmekte. En önemli etki küresel ısınma ve fabrikaların kapasitesinin çok üstünde su çekmesinden dolayı da göldeki suda azalma söz konusu. Hem de çevredeki fabrikalar gölden su çektiği için İznik Gölü ciddi şekilde zarar görmektedir. Gemlik körfezinde kurulu olan Gemlik Gübre Fabrikasının DSİ ile yapmış olduğu su sözleşmesiyle çok ciddi miktarda İznik Gölü'nden su çekmektedir. Önceliğimiz oradaki fabrikaları değil gölü korumak olmalıdır. Gerekirse bu fabrikalarla yapılan su sözleşmeleri iptal edilmelidir. Gölü koruyacak, gelecek nesillere devamını sağlayacak yeni acil eylem planları devreye sokulmalıdır" dedi.