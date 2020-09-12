T24 LogoT24 Logo
Haberler

İznik Gölü çekilince 1500 yıllık bazilika ortaya çıktı

12 Eylül 2020 10:34

İznik Gölü’nde her geçen gün çekilen sular, 2014 yılında keşfi yapılan bazilika kalıntılarının gün yüzüne çıkmasına sebep oldu.

Bursa’nın İznik ilçesindeki göl kıyısından 25 metre açığında yaklaşık 2 metre derinlikteki, bin 500 önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği düşünülen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi planlanan bazilikanın bazı kalıntıları suların çekilmesiyle görünür hale geldi.

Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü’nde su seviyesindeki düşüş bölge halkını da tedirgin ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre havaların kurak gitmesi ve dış etkenlerden kaynaklı su seviyesinin azalması ile 100 yılın keşifleri arasında gösterilen tarihi bazilika kalıntılarının bazı parçaları su yüzüne çıktı. Arkeologlar tarafından yılın belirli aylarında yapılan çalışmalar neticesinde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla bazilikanın müze olması planlanıyor.

Turizm işletmecisi Ali Karaman, “Maalesef İznik Gölü’nde her dakika sular eksiliyor. Bu süre içinde tarihte önemli yere sahip bazilika İznik için çok önemli bir yer. Su müzesi olması beklerken, bu gidişle su üstü müzesi olacak. Hakikaten İznik Gölü’nde sular çekiliyor ve bazilikada da tarihi taşlar ve kalıntılar suyun yüzeyine çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yoğun su çekilmesi yoktu. Ben 35 yıldır burada yaşıyorum ve ilk kez İznik Gölü’nün bu kadar çekildiğini gördüm. Bu durum bizim açımızdan da kaygı verici” diye konuştu.

ETİKETLER

iznik gölübazilikasugöl

Diğer Videolar

İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış

İstanbul'da sağanak yağış; Bayrampaşa'da alt geçidi su bastı

Atilla Taş: Hükümet, devletin gücüyle bana yapmadık eziyet bırakmadı

ABD seçimini anlama rehberi | 3 Kasım’a giden hareketli süreçte neler yaşandı?

ABD seçimini anlama rehberi | İki farklı vizyon; seçimlerin 'iki numara'ları Harris ve Pence neleri temsil ediyor

ABD seçimini anlama rehberi | Anketler bize ne anlatıyor; neleri anlatmıyor?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Garanti'nin '29 Ekim' reklamında 'zeybek' detayı: Adımların adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız...

TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: O temsili durdurmazsanız dünyayı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'dan Erdoğan'ı hedef alan karikatür...

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk...

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Garanti'nin '29 Ekim' reklamında 'zeybek' detayı: Adımların adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız...

TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi: O temsili durdurmazsanız dünyayı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24