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İzmit’te trafik kontrolünden kaçmaya çalışan sürücü, polisi sürükledi

Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi

15 Ekim 2021 12:26

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu yaralandı. Olay anı ise kent güvenlik kameralarına yansıdı.

Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesitrafik kontrolünden kaçmaya çalışan sürücüpolisi sürükledi

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