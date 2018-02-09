İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 'derin bir şekilde' kınadığı TTB'den istifa etti

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeliğinden istifa etti ve birliği 'derin bir şekilde' kınadığını ifade etti. Nevzat Doğan, makamında düzenlediği basın toplantısında, Afrin'e yönelik olarak başlatılan ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) destek verdiği Zeytin Dalı Harekâtı hakkında 'Savaş, bir halk sağlığı sorunudur' diyen TTB'yi kınadı Nevzat Doğan, özetle şunları söyledi: "Tabipler Birliği yönetiminin yaptığı açıklama birliğin amacı açısından maalesef çok düşündürücü ve üzücü olmuştur. Savaş karşıtı bir açıklama yapılacaksa veya insanın yaşam hakkı savunulacaksa bu binlerce kilometre ötelerden gelip komşu ve kardeş toprakları işgal edenlere karşı yapılmalıdır." "Türkiye'nin imkanlarıyla yetişmiş hekimlerin temsilcisi pozisyonundaki bir birliğin yaptığı açıklama kabul edilemez. Biz vatanını, bayrağını, milletini, devletini seven hekimler olarak birliğimizin de tabii ki bu değerlerin tarafında olmasını bekliyoruz. Tabipler Birliği'nin bu açıklaması Türkiye düşmanlarını memnun etmiştir. Bizleri derinden yaralamıştır. Dolayısıyla böyle bir birliğin yönetiminin çatısı altında bir üye olarak bile bulunmama kararı aldım. 30 yıla yakındır, birçok görüşlerine katılmadığım halde sürdürdüğüm üyelikten, Tabipler Birliği'ni en derin bir şekilde kınayarak, istifa ediyorum."