İzmit Belediye Başkanı: Cumhur İttifakı üyeleri odalarını beğenmedikleri için Meclis'e katılmadı

İzmit Belediye Meclisi Mart Ayı Oturumuna AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri katılmadı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP ve MHP'li meclis üyelerinin odalarını beğenmedikleri için Meclis oturumuna katılmadıklarını söyledi.

Hürriyet, AKP ve MHP'li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle yeterli sayıya ulaşılamaması üzerine meclisi tatil ederek, “Meclise gelmeyip, İzmitlileri önemsememeleri, bizleri engellemeleri kabul edilebilir değil. Eğer ciddiyetle görevlerini yapmayacaklarsa bu koltukları terk etsinler. Bu millete hakarettir" dedi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şöyle konuştu:

"Toplantı yeter sayımız bulunmamaktadır. Bu kanuna göre bugünkü meclisimizi tatil etmek zorundayız. Cumhur ittifakı üyelerimizin neden bugün meclise gelmediklerini bilmiyorum. Sanırım kendileri bizden grup odası istedi. Çalışma arkadaşlarımızın müthiş gayreti sayesinde haftasonu dahil temizliğinden masa ve sandalyesine çok güzel 2 oda sağladık. Aldığımız bilgiye göre odalarını beğenmemişler. Bu resmen skandal. Bu resmen görevi kötüye kullanmak. Burası yüce bir meclistir. Bizim hepimizin seçilmiş insanlar olarak görevi İzmit'e hizmet etmektedir. "

"Bir sürü konumuz var ama Cumhur İttifakı üyelerinin sırf bir oda için yaptıkları şu protesto, meclisi önemsememeleri, İzmit'i önemsememeleri kabul edilebilir bir şey değil. Göreve geldiğimiz günden beri hazımsızlıkları devam ediyor. Sürekli bu meclisin ve İzmit'in tüm yetkili kurumlarına gölge düşüren, çalışan arkadaşlarımın emeğine gölge düşüren hareketler. AK Partili ve MHP'li arkadaşlarımı buradan kınıyorum. Görevlerini yapmayacaklarsa yapacaklara bıraksınlar. Kim görevini kötüye kullanıyorsa artık savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi milletimize hizmet götürmekten bizi alıkoyamayacaklar. Eğer ciddiyetle görevlerini yapmayacaklarsa görevlerini bıraksınlar."