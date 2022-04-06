İzmirli besici hayvanlarına geven otu yediriyor: Yem olmuş 300 TL bu çiftçi ne yapsın?

İzmirli besici Rasim Demir, yem alamadığı için ineklerine geven otu verdiğini söyledi. Demir, "Biz süte 1 milyon (1 TL’yi kastediyor) zam yapıldı diye sevinirken siz yeme 25 milyon (25 lirayı kastediyor) zam yapıyorsunuz. Yem olmuş 300 milyon (300 lirayı kastediyor), bu çiftçi ne yapsın? Biz de çareyi dağlara çıkıp geven kazmakta bulduk” dedi.

Edinilen bilgiye göre; hayvan varlığının azalması ve alım gücünün düşmesiyle beraber yem satışları azaldı. Türkiye’de şu an orta proteinli bir süt yeminin çuvalı 285 TL, en yüksek proteinli süt yeminin çuvalı 300 TL, besi yeminin çuvalı da 270 lira civarında satılıyor. Geçen yıl bu aylarda süt yemi 90, besi yemi 75 TL civarındaydı.

Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı 5 lira 70 kuruşluk çiğ süt alım fiyatı bu maliyetler karşısında eridi. Kesimler nedeniyle hayvan varlığı azaldığı için süt üretimi de geriledi. Şu an birçok özel süt fabrikası, Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği 5 lira 70 kuruşluk fiyatın biraz üzerinde süt alımı yapıyor. Ancak üreticilerin, maliyetleri karşılayabilmeleri için bir litre sürü en az 7 liradan satması gerekiyor.

İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Bahçearası mahallesinde süt üreticiliği yapan Rasim Demir, yemin fiyatlarının yüksekliği nedeniyle hayvanlarına geven otu vermek zorunda kaldığını söyledi. Demir, “Biz süte 1 milyon (1 TL’yi kastediyor) zam yapıldı diye sevinirken siz yeme 25 milyon (25 TL’yi kastediyor) zam yapıyorsunuz. Yem olmuş 300 milyon (300 TL’yi kastediyor), bu çiftçi ne yapsın? Bu çiftçi nasıl dayansın? Biz de çareyi dağlara çıkıp geven kazmakta bulduk” dedi.

Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ancak yeme gelen son zamlar nedeniyle hayvanlarına bakamadığını belirten Demir, “Gebe hayvanlarımızı kestirmek zorunda kalıyoruz. Yetkilerin bizi duymasını, biraz da olsa yem fiyatlarının sabitlenmesini istiyoruz. Yemin çuvalının 100 lira, sütün kilosunun 3,5 TL olduğu zamanlarda biz daha rahattık. Ama şimdi bir çuval yem 300 milyon (300 TL’yi kastediyor), süt 5,5 milyon (5,5 TL’yi kastediyor)” diye konuştu.

Kaynak: ANKA