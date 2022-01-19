İzmirli balıkçı: Para yok, halk sefalet içinde, gramla veya taneyle balık alıyorlar

İzmir'de dar gelirlilerin uğrak yeri olan Kemeraltı'ndaki Havra Sokağı'nda da balık fiyatları yükseldi. Bazı balıkların kilosu 250 liraya dayanırken esnaf işlerinin azlığından, yurttaş ise hayat pahalılığından dert yandı.

Esnaf, "Boynunu büke büke bakıp gidiyorlar. Para yok, halk sefalet içinde. 25-30 lira sardalya. Kimse almıyor. Gramla veya taneyle küçük balık alıyorlar" dedi. Emekli bir yurttaş, "Üniversitede çocuk mu okutayım, kira mı ödeyeyim? İş bulamıyorum. Torunuma balık yediremiyorum" derken diğer bir yurttaş, "Balık almaya geldim, almadan geri gideceğim" diye konuştu.



Temel gıda ürünleri ile elektrik ve doğal gaza gelen zamlardan sonra geçim derdine düşen yurttaş, artık balık tezgahlarına da uzaktan bakar oldu. İzmir'de balık almak isteyen dar gelirli yurttaşların uğrak yeri olan Kemeraltı Çarşısı Havra Sokağı'nda bile tezgahlardaki yüksek fiyatlar dikkati çekti. Çarşıdan eli boş dönmek zorunda kalan yurttaşlar yüksek balık fiyatlarından şikayet ederken esnaf ise maliyetlerinin artması ve iş yapamamaktan dert yandı.