T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzmirli balıkçı: Para yok, halk sefalet içinde, gramla veya taneyle balık alıyorlar

"Üniversitede çocuk mu okutayım, kira mı ödeyeyim?"

19 Ocak 2022 12:46

İzmir'de dar gelirlilerin uğrak yeri olan Kemeraltı'ndaki Havra Sokağı'nda da balık fiyatları yükseldi. Bazı balıkların kilosu 250 liraya dayanırken esnaf işlerinin azlığından, yurttaş ise hayat pahalılığından dert yandı.

Esnaf, "Boynunu büke büke bakıp gidiyorlar. Para yok, halk sefalet içinde. 25-30 lira sardalya. Kimse almıyor. Gramla veya taneyle küçük balık alıyorlar" dedi. Emekli bir yurttaş, "Üniversitede çocuk mu okutayım, kira mı ödeyeyim? İş bulamıyorum. Torunuma balık yediremiyorum" derken diğer bir yurttaş, "Balık almaya geldim, almadan geri gideceğim" diye konuştu.

Temel gıda ürünleri ile elektrik ve doğal gaza gelen zamlardan sonra geçim derdine düşen yurttaş, artık balık tezgahlarına da uzaktan bakar oldu. İzmir'de balık almak isteyen dar gelirli yurttaşların uğrak yeri olan Kemeraltı Çarşısı Havra Sokağı'nda bile tezgahlardaki yüksek fiyatlar dikkati çekti. Çarşıdan eli boş dönmek zorunda kalan yurttaşlar yüksek balık fiyatlarından şikayet ederken esnaf ise maliyetlerinin artması ve iş yapamamaktan dert yandı.

İzmirli balıkçıKemeraltı Çarşısı Havra Sokağıbalık fiyatlarıbalık pazarı izmir sokak röportajı

Diğer Videolar

Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı

Futbolcular, hakemi öldüresiye dövdü

Terkos Gölü'nde kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi

Diyarbakır’da kuyumcu soygunu: 4 bileziği cebine koydu, silah çekti

Yardımcı olmak için satın aldığı cep telefonu çalıntı çıktı: 12 bin lirasından oldu

Boğaziçili akademisyenler kar altında nöbete devam etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24