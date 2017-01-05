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İzmir'deki patlamanın görgü tanığı: Arabayla polis memuruna vurdu, içinden çıktı ve bombayı patlattı

05 Ocak 2017 20:12

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, iki terörist etkisiz hale getirildi. İlk belirlemere göre saldırılarda en az 10 kişi yaralandı. A Haber, saldırıda bir polisin şehit olduğu iddiasını duyurdu. Polis kaynakları, 1,65 ila 1,70 boylarında siyah montlu ve beyaz bereli bir teröristin arandığını söyledi. Üzerlerinden roketatar, el bombası ve otomatik tüfek çıkan teröristlerin adliye binasına yönelik silahlı eylem planladığı tahmin ediliyor. Öte yandan, Star Ege Temsilcisi Muammer Başkan, adliye binası yakınlarında ikinci bir bombalı araç bulunduğunu söyledi. Patlamanın ardından başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken güvenlik önlemleri nedeniyle adliye binasının tahliyesine izin verilmiyor. Saldırının ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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