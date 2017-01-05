İzmir'deki patlamadan çatışma sesleri

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, iki terörist etkisiz hale getirildi. İlk belirlemere göre saldırılarda en az 6 kişi yaralandı. A Haber, saldırıda bir polisin şehit olduğu iddiasını duyurdu. Polis kaynakları, 1,65 ila 1,70 boylarında siyah montlu ve beyaz bereli bir teröristin arandığını söyledi. Kalaşnikof marka tüfekli teröristlerin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimaline karşı bölgeye uzman ekipler çağırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.