İzmir'deki patlamada adliye yakınlarından ilk görüntüler...

İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarındaki hâkim ve savcı otoparkında bomba yüklü bir araç infılak ettirildi. Saldırının ardından çatışma çıkarken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği, ikinci teröristle çatışmanın sürdüğü belirtildi. İlk belirlemere göre en az 3 kişi yaralandı. Öldürülen teröristin üzerinde ikinci bir bomba olması ihtimaline karşı bölgeye uzman ekipler çağırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Güvenlik önlemleri nedeniyle adliye binasının tahliyesine izin verilmiyor. Saldırının ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.