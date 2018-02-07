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İzmir'de yol verme kavgası: Ben onun oğluyum nasıl küfür edersin!

07 Şubat 2018 13:38

İzmir'in Konak ilçesinde, yol verme tartışması yüzünden servis aracı şoförü ile belediye otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği kavga, tarafların olay yerinden ayrılmasıyla son buldu. Olay dün akşam saatlerinde Fevzipaşa Bulvarı Hisar Camisi yakınında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım kurumlarından ESHOT'a ait 77 hat numaralı otobüsün şoförü ile bir servis aracı şoförü iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Aracından inerek belediye otobüsü şoförü ile tartışan sürücünün annesi de “Ben onun oğluyum sen bana nasıl küfür edersin” diyerek yaşanan kavgaya dahil oldu. Servis şoförü, aracından eline aldığı demirle diğer şoföre vurmaya çalışırken, yaşanan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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