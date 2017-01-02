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İzmir'de yılbaşı karşıtı bildiri dağıtanlara tepki

02 Ocak 2017 12:56

İzmir'in Halkapınar metrosu önünde izinsiz yılbaşı karşıtı bildiri dağıtan iki kişiye tepki gösteren genç sosyal medyanın gündemi oldu. Halkapınar metrosu önünde izinsiz şekilde yılbaşı karşıtı bildiri dağıtan iki kişiye tepki gösteren bir genç olan biteni cep telefonuna kaydederek iki Türk askerinin yakıldığı iddia edilen görüntüleri sorarak "Sokağa çıktınız mı? Yapamadınız! Hiçbirini yapamadınız... Gelmişsiniz burada insanlara yalan söylüyorsunuz. Hiç kimse Noel'i kutlamıyor, herkes yeni yılı kutlar." diye tepki gösterdi. Tepkisini ısrarlı şekilde devam ettiren genç, bildiri dağıtanlara bu kez de "Ensar Vakfı'nda çocuklara tecavüz edilirken neredeydiniz? Suriyeli çocuğa Gaziantep'te tecavüz edilirken neredeydiniz? Kadınlara tecavüz edilirken neredeydiniz?" diye sordu. Soruya karşılık olarak bildiri dağıtanlardan "Gider misiniz? Rahatsız oluyoruz." yanıtı alan genç, "Ben de bundan rahatsız oluyorum. Ben de sizin kadınlara, çocuklara tecavüz edilirken ses çıkarmamanızdan rahatsız oluyorum" dedi. Tartışma büyüdüğü sırada olay yerine gelen polis duruma müdahale gösterince "OHAL'de izinsiz bildiri dağıtıyorlar" diye şikayette bulunan genç daha sonra kamerayı kapattı. İşte o anlar...

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