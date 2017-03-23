İzmir'de referandum gerginliği; AKP minibüsüne saksı fırlattılar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, referandum çalışması yapan AKP kadınlarla mahalle sakinleri arasında yaşanan tartışmada, bir evden atılan saksı AKP minibüsüne isabet ederek ufak çaplı maddi hasar oluşturdu. Olay, akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi 1811 sokakta meydana geldi. Referandum çalışması yapan AKP Karşıyaka Kadın Kolları üyeleri, broşür dağıtmak için minibüsle girdikleri sokakta müzik sesinin yüksek olması iddiasıyla mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Tartışma sürerken sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında oturan 53 yaşındaki Ayşe Gül Gürçen, annesinin hasta olduğunu söyleyerek evinin balkonundan parti minibüsüne saksı fırlattı. Olayda herhangi bi yaralanma olmazken, parti minibüsünde ufak çaplı maddi hasar oluştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tartışmayı yatıştırdıktan sonra tarafları Bostanlı Polis Merkezi'ne götürdü. Kendisine hakaret edildiğini söyleyen Ayşe Gül Gürçen, sokakta hasta vatandaşların bulunduğunu ve seçim aracının müzik sesinin yüksek olmasından dolayı rahatsız olduklarını belirtti. Burada ifadeleri alınan taraflar, birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra serbest bırakıldı.