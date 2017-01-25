İzmir'de protesto: Çiftlik ne gı enginar mı dikiyonuz?

İzmir'de Karaburun Yarımadası halkı yeni yapılması planlanan 3 balık çiftliği için ÇED sürecinin başlatılmasına tepkili. Ambareski Köy Kahvesi'nde yapılmak istenen 'Halkın katılımı toplantısı' bölge sakinlerinin tepkisi nedeniyle iptal edildi. Jandarma ile polisin yoğun önlem aldığı mahallede yağmura rağmen toplanan kalabalık, bilgilendirme toplantısına izin vermeyince firma yetkilileri ve bakanlık görevlileri toplantı yapamadan mahalleden ayrılmak zorunda kaldı. Çiftliğe karşı çıkanlar üzerinde 'Çiftlik ne gı enginar mı dikiyonuz' yazılı dövizler taşıdı.