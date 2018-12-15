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İzmir'de kümes hayvanları yarışması düzenlendi

15 Aralık 2018 19:50

İzmir'in Menemen ilçesinde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi'nde 715 horoz, tavuk, ördek ve kaz birincilik için yarışıyor. Menemen'deki Gölpark Fuar Merkezi'nde dün başlayan ve 3 gün sürecek olan gösteride Romanya, Hollanda ve Almanya'dan gelen 6 jüri üyesi, kümes hayvanlarını güzellik ve ırk özelliklerini taşıma kriterlerine göre puanlamaya başladı. Ziyaretçilere açık fuar alanında vatandaşların da görme imkanı bulduğu kümes hayvanlarında jüri üyeleri, ırk standartlarına göre kilo, kanat ve ayak yapısı, ibik, gerdan ve desenleri, tüy ve göz rengini tek tek puanlıyor. Puanlama sonucunda her ırkın birincisi ile bir salon şampiyonu belirlenecek.

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